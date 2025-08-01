Suriye’ye müdahale işleri karıştırdı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" ve ülkenin istikrarına yardımcı olmadığını belirterek, bu konuda İsrail ile "ortak bir anlayışa" sahip olmadıklarını söyledi. Öte yandan İsrail, Suriye'de yeni kirli bir planı daha devreye sokmaya çalışıyor. Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması gerektiğini savunan İsrail'in, Şam yönetimine bölgede ordu yerine Genel Güvenlik Teşkilatı'nı bulundurmasını talep eden bir mesaj ilettiği bildirildi. Suriye Adalet Bakanlığı ise Süveyda ilindeki son olaylarla ilgili olarak bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı.