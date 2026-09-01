Suriye'yi bölme planları çöktü
İSRAİL merkezli Haaretz gazetesi yazarı Zvi Barel'in köşe yazısına göre, YPG ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi arasında varılan anlaşma, Washington ve Türkiye'nin de desteklediği "birleşik Suriye" sürecini hızlandırırken, Tel Aviv yönetiminin sahadaki etnik ve mezhepsel azınlıklar üzerinden yürüttüğü stratejik kozları neredeyse tamamen elinden aldı. YPG'nin fehindeki uzlaşının, "bölünmüş bir Suriye" üzerinden hesap yapan Tel Aviv'in sahadaki etki alanını ve elindeki nüfuz kozlarını daralttığı değerlendirmesine yer verildi.
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