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Giriş Tarihi: 7.9.2023 12:30

Süs havuzunda ‘125 bin dolarlık’ vurgun! Su samuru böyle yakalandı…

İngiltere’de bulunan dünyaca ünlü bir otel, bahçesine kurduğu süs havuzlarına tanesi servet değerindeki koi balıklarından aldı. Bir süre sonra balıkların sayısının azaldığını fark eden otel yetkililer güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca şoke eden gerçeği gördü.

İHA
Süs havuzunda ‘125 bin dolarlık’ vurgun! Su samuru böyle yakalandı…

İngiltere'de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti.

İngiltere'nin Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa yetkilileri, 23 Ağustos'ta esprili bir dille yaptıkları açıklamada "Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafir keşfetti.

Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor.

Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. (Su Samuru)125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek" denildi.

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Süs havuzunda ‘125 bin dolarlık’ vurgun! Su samuru böyle yakalandı…
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