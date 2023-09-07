Süs havuzunda ‘125 bin dolarlık’ vurgun! Su samuru böyle yakalandı…

Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. (Su Samuru)125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek" denildi.