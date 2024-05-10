’Sus payı’ davasında Trump’a kötü haber





YENİ TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada ayrıca Trump'ın başkanlığı döneminde özel asistanı olan Madeleine Westerhout tanık olarak dinlendi. Trump'ın görevi süresince kişisel harcamalarını nasıl yaptığına dair soruları yanıtlayan Westerhout, "Çekler Trump Organization şirketinden Beyaz Saray'daki bir çalışana gönderilirdi. Ben de bunları imzalaması için Başkan Trump'a götürürdüm" dedi. Westerhout, Trump'ın çekleri imzalamasının ardından onları Trump Organization şirketine geri gönderdiğini ifade etti. Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin muhasebecisi Rebecca Manochio da, Trump'ın kişisel harcamalarına ait çekleri kendisinin imzaladığını söyledi.



TRUMP'IN TALEPLERİNE RED

Öte yandan, Trump'ın savunma ekibi Daniels'ın verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu ve bu ifadelerin jüriyi Trump'a karşı önyargılı hale getirebileceğini belirterek dava hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Yargıç Juan Merchan, Daniels'ın ifadesine pek çok kez itiraz edebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını belirterek talebi reddetti. Trump'ın Daniels'a kamuoyu önünde yanıt verebilmesi için hakkındaki mevcut basına konuşma yasağının kapsamının değiştirilmesi talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.