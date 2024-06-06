Şuşa küllerinden yeniden doğdu

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sonucu 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, adeta küllerinden yeniden doğdu. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından başlatılan imar, inşaat ve restorasyon çalışmaları neticesinde Şuşa'nın gerçek sahipleri 32 yıl sonra evlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.24 yaşında Şuşa'yı terk etmek zorunda kalan Babayeva Gülbeniz Cümşitkızı 32 yıl sonra ata yurduna döndü. Cükşitkızı, "Bugün topraklarımıza dönebildiysek bunu canını yitiren şehitlerimize, gazilerimize, bir de vatan muharebesinde gayretle savaşan evlatlarımıza borçluyuz" dedi.