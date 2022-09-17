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Giriş Tarihi: 17.9.2022 14:07

Şuşa’da savaşın izleri ve tahribatı görüntülendi

DHA
Şuşa’da savaşın izleri ve tahribatı görüntülendi

İkinci Karabağ Savaşı’nda çatışmaların en yoğun yaşandığı Şuşa kenti, hala savaşın izlerini taşıyor. Yerleşim yerlerindeki yıkım ve kurşunların bıraktığı izler, kameralara yansıdı.

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Şuşa, İkinci Karabağ Savaşı'nda 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarıldı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı ve merkezinde yer alan kent, dağlık bir araziye kurulduğu için stratejik bir öneme sahip.



Kentte savaşın yarattığı tahribatı yakından görüntülendi. Birçok sivil yerleşim yerinde, apartmanlarda, kentin duvarlarında kurşun izleri görülürken bazı binalarda ise hasar oluştuğu kameralara yansıdı.



Kentte bulunan Azerbaycanlı yetkililer, restorasyon çalışmaları ve Azerbaycan halkını bölgeye tekrar getirmek için yoğun çaba harcıyor.

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Şuşa’da savaşın izleri ve tahribatı görüntülendi
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