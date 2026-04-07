Suudi Arabistan: 4 İHA düşürüldü

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, "Suudi Arabistan hava sahasında son saatlerde 4 İHA engellendi ve imha edildi" dedi.

Açıklamada İHA'ların kaynağına dair bilgi verilmedi.

18 İHA İMHA EDİLDİ

Bakanlık bu sabah da ülkeyi hedef alan 18 İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.