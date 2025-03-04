Arap Birliği'nden ABD'ye Gazze resti! "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyoruz"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliğinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiğini ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 22:45 Son Güncelleme: 04 Mart 2025 23:04

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, söz konusu zirvenin Arap ülkelerinin Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini doğrulamak amacıyla yapıldığını söyledi. Ateşkesin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, ateşkesin tamamlanmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin kademeli olarak yeniden inşası için bir Arap planının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Ebu Gayt, bu planın Gazze'de yeni bir güvenlik ve siyasi sürecin yolunu çizdiğini belirtti. Ebu Gayt, Arap planının Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki iletişimi sürdürdüğüne dikkati çekerek "Barış, Arap ülkelerinin iki devletli çözüm vizyonuna dayanan stratejik tercihidir." diye konuştu.