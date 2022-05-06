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Giriş Tarihi: 6.5.2022 08:53

Suudi Arabistan havayolları 2 yılın ardından tekrar İstanbul uçuşlarına başlıyor

DHA
Suudi Arabistan havayolları 2 yılın ardından tekrar İstanbul uçuşlarına başlıyor

Koronavirüs kapsamında Mart 2020'de durdurulan Suudi Arabistan-Türkiye seferlerleri 2 yılın ardından tekrar başlıyor. İlk tarifeli uçuş yarın Cidde ve başkent Riyad'tan İstanbul'a olacak.

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, iki yıl aranın ardından İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. Saudia'nın ilk tarifeli seferi Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na 7 Mayısta yapılacak. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

Seferler, Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek. Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı

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Suudi Arabistan havayolları 2 yılın ardından tekrar İstanbul uçuşlarına başlıyor
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