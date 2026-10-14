Suudi Arabistan, Husilere karşı özel operasyon başlattı

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da bir bölgede "özel bir operasyon" gerçekleştirileceğini duyurdu. Arap Koalisyonu "Sana'daki Yemen Petrol Şirketi'ndeki siviller güvenlikleri için bölgeyi terk etmeli" mesajını paylaştı. Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco tesislerine saldırdı. Dhahran kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Bloomberg'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a destek amacıyla Husilere karşı hava saldırılarını değerlendirmeye başladı.

MISIR: MEKKE İTTİFAKI'NA BİZ DE KATILABİLİRİZ

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi şekilde" değerlendirdiğini ifade etti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz" yanıtını verdi. Abdulati, ülkesinin Mekke İttifakı'nı oluşturan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ile yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör