Suudi Arabistan: "Husilerin Riyad ve Khamis Mushait'a ateşlediği 3 füze önlendi"

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

3 BALİSTİK FÜZE ENGELLENDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husi milisleri tarafından Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti. Sözcü el-Maliki kısa süre sonra yaptığı açıklamada ise Husi milisleri tarafından Khamis Mushait'a doğru fırlatılan 1 balistik füzenin de engellendiğini ve imha edildiğini aktardı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör