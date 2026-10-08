Suudi Arabistan: "Husilerin Riyad ve Khamis Mushait'a ateşlediği 3 füze önlendi"
Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'a fırlattığı 2, Khamis Mushait'a ateşlediği 1 balistik füzenin önlendiğini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
3 BALİSTİK FÜZE ENGELLENDİ
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husi milisleri tarafından Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti. Sözcü el-Maliki kısa süre sonra yaptığı açıklamada ise Husi milisleri tarafından Khamis Mushait'a doğru fırlatılan 1 balistik füzenin de engellendiğini ve imha edildiğini aktardı.
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