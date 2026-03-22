Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatın ülkeyi terk etmelerini istedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi. Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ile 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği bildirildi.

İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarını, egemenliğini, sivil yerleşim yerlerini, ekonomik kurumlarını ve diplomatik misyonlarını hedef almasının tüm uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların sürmesinin ülke ilişkilerine olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi.