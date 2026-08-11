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Suudi Arabistan Kralı Selman’dan Mekke Anlaşması övgüsü: “Uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak”

Suudi Arabistan Kralı Selman’dan Mekke Anlaşması övgüsü: “Uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak”

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Türkiye ve Pakistan ile imzalan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na övgülerde bulundu. Anlaşmanın uzun vadeli yararlarına değinen Abdulaziz, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalara katkı sağlayacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 20:58

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Kral Selman, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra çeşitli konular ele alındı. Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"ULUSLARARASI GÜVENLİK VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK"

Üçlü zirvede elde edilen sonuçları öven Kral Selman, zirvenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında uzun vadeli savunma ortaklığının temellerini güçlendirdiğini belirtti. Kral Selman, bu ortaklığın üç ülke arasındaki işbirliği, koordinasyon ve entegrasyonun geliştirilmesine, bölgesel tehditlerle mücadele ile uluslararası güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalara katkı sağlayacağını ifade etti. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da toplantının ardından yayımladığı sonuç bildirisinde, "Mekke Zirvesi"nin üç ülke arasındaki köklü tarihi ilişkilerin derinliğini ortaya koyduğunu belirtti. Bildiride, zirvenin kardeşlik ve İslami dayanışma bağlarının güçlendirilmesi ile ortak stratejik çıkarların korunmasına yönelik iradeyi teyit ettiği kaydedildi.