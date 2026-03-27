Suudi Arabistan: Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldı
Suudi Arabistan, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini, bunlardan ikisinin engellendiğini belirtti. Açıklamada, diğer dört füzenin ise Körfez sularına ve boş arazilere düştüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze ile saldırı düzenlendiği, füzelerden ikisinin düşürüldüğü belirtildi.
4 FÜZE KÖRFEZ'E VE BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİ
Açıklamada, diğer dört füzenin ise Körfez sularına ve boş arazilere düştüğü kaydedildi.
Saldırının kaynağı ile muhtemel can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.