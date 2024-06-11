Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısından yerli ve milli ULAK’a yoğun ilgi

Türkiye'nin millî ve yerli ürünü ULAK Haberleşme, ticari faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin ve yedek parçalarının üretimi, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak; eğitim, bakım ve destek hizmetini vermek amacıyla Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) tarafından kurulmasının ardından ASELSAN ile HAVELSAN tarafından devraldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci, Aselsan Genel Müdürü Sn. Ahmet Akyol ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü'nün de katıldığı görüşmede olası iş birlikleri masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca; ULAK Haberleşme'nin ileri teknolojiler ve savunma sanayii alanındaki kapasitesini sergileme ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirildi. Heyet, ULAK'ın ürünlerine büyük ilgi gösterirken, gelecekteki potansiyel projeler ve ortak çalışmalar için görüş alışverişinde bulunuldu.