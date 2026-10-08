Suudi Arabistan ve BAE’den iş birliği! Enerji ve ulaşım alanında mutabakat zaptı imzalandı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'da bulunan BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya geldi.

ENERJİ, ULAŞIM VE TAŞIMACILIK ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmede Suudi Arabistan ve BAE arasında enerji, ulaşım ve taşımacılık alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı.

Basra Körfezi'ndeki iki Arap ülkesi arasında imzalanan anlaşma, elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması ve elektrik ticaretinin yanı sıra taşımacılık ve transit geçişleri kolaylaştıracak demir yolu bağlantısında işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Anlaşmayla ayrıca iki ülke arasındaki lojistik entegrasyonun güçlendirilmesi, tedarik zincirlerinde verimliliğin artırılması, ekonomik kalkınma fırsatlarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyona katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör