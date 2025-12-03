Suudi Arabistan ve Rusya vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile karşılıklı vize muafiyetini öngören bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ile Rusya arasındaki mükemmel ilişkiler çerçevesinde, iki dost ülke vatandaşlarının karşılıklı vize muafiyetini içeren bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki gelişmiş ortaklığın derinliğini yansıtmakta, insani iletişime daha geniş kapılar açmakta ve turizm, ekonomi ve kültür alanlarındaki değişim fırsatlarını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Her iki ülke vatandaşlarına ziyaret amaçlı 90 gün vizesiz oturum imkanı sunan anlaşmanın, çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla ülkeye gelenleri kapsamadığı, bu amaçlar için özel vize alınması gerektiği belirtildi.