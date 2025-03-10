Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, ülkeye gelen Rubio'yu kabul etti. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Rubio, gün içinde ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Suudi Arabistan'a gitmişti.

Yerel basında, Zelenskiy'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesinin planlandığı kaydedilmişti.