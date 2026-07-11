Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump telefonda görüştü

Suudi basını, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

"BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARA KATKI SUNACAK HER TÜRLÜ ÇABA DESTEKLENMELİ"

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemine dikkat çekildiği, bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sunacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği de aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör