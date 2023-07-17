Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Japonya Başbakanı ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Kişida ile Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, ekonomi, ticaret, yatırım ve kültürel alanlardaki ikili ilişkiler ile bunları daha ileriye taşımanın yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulundu. Suudi Arabistan ile Japonya dün, aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzalamıştı. Kişida'nın, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.