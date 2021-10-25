Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında çarpıcı iddia! Eski istihbarat yetkilisi açıkladı

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat görevlisi Saadel Cebri, katıldığı CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında çarpıcı iddialarda bulundu.
"KRAL'I ÖLDÜREBİLİR"
Veliaht Prens'in 2014 yılında, babası Selman bin Abdülaziz'in tahta çıkışını sağlamak için, o zamanki Kral'ı öldürebileceğini söylediğini öne sürdü. Cebri, 4 yıl önce tahtın varisi ve fiili hükümdarı olan veliaht prensin o sırada "Rusya'da zehirli bir yüzüğü" olduğuyla övündüğünü de belirtti. Cebri, veliaht prensin kendisini öldürmek istemesinin nedeninin sahip olduğu bilgiler olduğunu iddia ederek, "Bir gün öldürülmeyi bekliyorum. Çünkü bu adam benim öldüğümü görene kadar dinlenmeyecek" dedi.
KANADA'YA SUİKAST TİMİ GÖNDERDİ
Cebri, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından veliaht prensin kendisini öldürmek için Kanada'ya bir ekip gönderdiğini iddia etti. Cebri, kendisine Kanada'daki herhangi bir Suudi temsilciliğinin yakınından geçmemesi, konsolosluk ve büyükelçiliğe girmemesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.