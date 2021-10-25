Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında çarpıcı iddia! Eski istihbarat yetkilisi açıkladı

"KRAL'I ÖLDÜREBİLİR"

Veliaht Prens'in 2014 yılında, babası Selman bin Abdülaziz'in tahta çıkışını sağlamak için, o zamanki Kral'ı öldürebileceğini söylediğini öne sürdü. Cebri, 4 yıl önce tahtın varisi ve fiili hükümdarı olan veliaht prensin o sırada "Rusya'da zehirli bir yüzüğü" olduğuyla övündüğünü de belirtti. Cebri, veliaht prensin kendisini öldürmek istemesinin nedeninin sahip olduğu bilgiler olduğunu iddia ederek, "Bir gün öldürülmeyi bekliyorum. Çünkü bu adam benim öldüğümü görene kadar dinlenmeyecek" dedi.