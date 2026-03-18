Suudi Arabistan’da alarm! 5 İHA havada imha edildi
Suudi Arabistan, ülkeye yönelik insansız hava aracı saldırılarını püskürttüğünü bildirdi. Hava savunma sistemlerinin, aralarında Riyad’ı hedef alanların da bulunduğu toplam 5 İHA’yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik 5 insansız hava aracını (İHA) başarıyla engellediğini duyurdu.
1 İHA RİYAD'DA DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamaya göre İHA'lardan biri Riyad'da düşürülürken, 2'si ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Riyad'daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği aktarıldı.
İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.