Suudi Arabistan’da alarm! 5 İHA havada imha edildi

Suudi Arabistan, ülkeye yönelik insansız hava aracı saldırılarını püskürttüğünü bildirdi. Hava savunma sistemlerinin, aralarında Riyad’ı hedef alanların da bulunduğu toplam 5 İHA’yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan’da alarm! 5 İHA havada imha edildi
AA

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik 5 insansız hava aracını (İHA) başarıyla engellediğini duyurdu.

1 İHA RİYAD'DA DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamaya göre İHA'lardan biri Riyad'da düşürülürken, 2'si ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Riyad'daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği aktarıldı.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

