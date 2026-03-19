Suudi Arabistan’da alarm! 6 İHA havada imha edildi
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 6 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Başkent Riyad ve doğu bölgelerini hedef alan saldırı girişimlerinin tamamının püskürtüldüğü açıklandı.
RİYAD VE DOĞU BÖLGELERİ HEDEFTE
Açıklamada, saldırı girişimlerinin Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine yönelik olduğu belirtildi.
Yetkililer, hava savunma sistemlerinin hızlı müdahalesi sayesinde İHA'ların tamamının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.