Suudi Arabistan’da alarm! 6 İHA havada imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 6 insansız hava aracının tamamen imha edildiğini açıkladı.

RİYAD VE DOĞU BÖLGELERİ HEDEFTE

Açıklamada, saldırı girişimlerinin Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine yönelik olduğu belirtildi.

Yetkililer, hava savunma sistemlerinin hızlı müdahalesi sayesinde İHA'ların tamamının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.