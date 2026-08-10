Suudi Arabistan'da fabrikada yangın çıktı! 16 Bangladeşli yaşamını yitirdi

Bangladeş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 16 Bangladeşlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bangladeş’in hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesi talimatı verdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan’da fabrikada yangın çıktı! 16 Bangladeşli yaşamını yitirdi
AA

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

16 ÖLÜ

Açıklamada, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 16 Bangladeşlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'in Riyad Büyükelçiliğinin yerel yetkililerle iletişimde olduğu ifade edilen açıklamada, ilgili yetkililere hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesi talimatı verildiği kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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