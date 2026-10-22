Suudi Arabistan’da havalimanına kanlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA) yapılan açıklamada, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda biri Hindistan uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında Yemenli, Lübnanlı, Bangladeşli ve Hindistanlının da bulunduğu yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İlgili güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yolcuların ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki sivil havacılık sisteminin korunması için gerekli bütün önlemlerin alındığını vurgulandı.

Açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden başladığı ve hava trafiğinin normale döndüğü kaydedildi.

Son olarak açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.