Suudi Arabistan’da havalimanına kanlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Suudi Arabistan’daki Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırı can aldı. Biri Hindistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ülkenin doğusunda 4 İHA’nın daha imha edildiğinin açıklanması, bölgedeki güvenlik alarmını artırdı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA) yapılan açıklamada, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda biri Hindistan uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, aralarında Yemenli, Lübnanlı, Bangladeşli ve Hindistanlının da bulunduğu yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
İlgili güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yolcuların ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki sivil havacılık sisteminin korunması için gerekli bütün önlemlerin alındığını vurgulandı.
Açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden başladığı ve hava trafiğinin normale döndüğü kaydedildi.
Son olarak açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.
SUUDİ ARABİSTAN'A FIRLATILAN 4 İHA İMHA EDİLDİ
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.