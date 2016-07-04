Suudi Arabistan’da patlama: Ölü ve yaralılar var!

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Medine'deki Mescid-i Nebevi yakınında, akşam ezanından hemen sonra meydana gelen saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Patlama sonrası olay yerinden dumanlar yükseldiği görülürken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.



Medine'de Mescidi Nebevi yakınlarında intihar saldırısı

KATİF'TE DE İKİ AYRI SALDIRI

Aynı saatlerde, ülkenin doğusunda Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Katif şehrindeki Şeyh Ferec El-Amran Camisi'ne saldırı yapıldı.

Görgü tanıkları, iki ayrı patlama olduğunu ve ilk patlamanın otoparkta, ikincisinin de cami yakınında gerçekleştiğini söyledi.

2 intihar eylemcisi tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.

Dün gece de ABD Cidde Başkonsolosluğu yakınlarında intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis yaralanmıştı.





DİYANET: ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOK

Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki patlamada ölen ya da yaralananlar arasında Türk vatandaşlarının olmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mescid-i Nebevi yakınlarında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar arasında, umre yapmak üzere Medine'de bulunan Türk vatandaşları bulunmuyor.





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