Suudi Arabistan'da Yemen teyakkuzu
Yemen'in batı kıyısında son günlerde şiddetlenen çatışmalar ve İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'na yakın bölgelere ilerlemesi, stratejik bölgedeki mücadelenin geleceğine ilişkin 3 olası senaryoyu gündeme taşıdı. Uzmanlar olası senaryoları "Husilerin bazı bölgelerden çekilmesi, çatışmaların bölgesel ve uluslararası boyut kazanması ve Husilerin batı kıyısındaki kazanımlarını koruması olarak" şeklinde sıralıyor. Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı. 4 kentte acil durum uyarısı yayınlanan Suudi Arabistan'da ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentleri için halktan olay bölgelerinde toplanmamaları ve çekim yapmamaları istendi.
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