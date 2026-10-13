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Suudi Arabistan'dan Husilere tehdit: "Saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşecekler"

Suudi Arabistan'dan Husilere tehdit: "Saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşecekler"

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Yemen'deki Husilerin, ülkedeki havalimanlarına, Mekke ve Medine'ye, Haremeyn-i Şerifeyn'i (Kabe ve Mescid-i Nebevi) ziyaret edenlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 19:51

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulunda, ulusal güvenlik ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Bakanlar Kurulu açıklamasında, Husilerin sivilleri ve stratejik noktaları hedef alan saldırılarına tepki gösterilerek, söz konusu eylemlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

KIZILDENİZ VE BABULMENDEB BOĞAZI VURGUSU Açıklamada, Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu'nun Husilerin oluşturduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik askeri operasyonları takdirle karşılandı. Bu operasyonların yalnızca Yemen halkını değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği, küresel ticareti ve tedarik zincirlerini korumaya hizmet ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın, ülkenin güvenliğine dönük tehditlere ve Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz ulaşımının engellenmesine müsaade etmeyeceğinin altı çizilerek, Husilerin saldırılarını kınayan dost ve kardeş ülkeler ile uluslararası kuruluşlara teşekkür edildi. Öte yandan, Doğu-Batı petrol boru hattındaki akışın kısa sürede yeniden sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu durumun, ülkenin enerji altyapısının operasyonel esnekliğini ve acil durumlara müdahale kapasitesini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.