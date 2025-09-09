Suudi Arabistan’dan İsrail yönetimine gözdağı: Saldırının sonucu konusunda uyarıyoruz

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söyledi.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

"SALDIRININ SONUCU KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARIYORUZ"

Suudi Arabistan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı saldırıya tepki gösterdi.