Suudi Arabistan'dan İsrail yönetimine gözdağı: Saldırının sonucu konusunda uyarıyoruz
İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Hamas yetkilileri, saldırının başarısız olduğunu açıklarken, Suudi Arabistan da saldırıya tepki gösterdi. Suudi yönetiminden yapılan açıklamada, "Saldırının sonucu konusunda İsrail'i uyarıyoruz" denildi.
İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi.
Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söyledi.
Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.
"SALDIRININ SONUCU KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARIYORUZ"
Suudi Arabistan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı saldırıya tepki gösterdi.
Riyad yönetiminden yapılan açıklamada, "Saldırının sonucu konusunda İsrail'i uyarıyoruz" denildi.