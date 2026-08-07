Haberler

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan'dan "Mekke Savunma Anlaşması" açıklaması: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Suudi Arabistan'dan "Mekke Savunma Anlaşması" açıklaması: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşma, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır." dedi.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 17:42 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2026 17:50

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

"BÖLGENİN VE DÜNYANIN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR" Söz konusu ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, kardeş ülkeler arasında caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu güçlendireceğinin altını çizen Bin Selman, şunları kaydetti: