Yemen'de İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Suudi Arabistan savaş uçakları şafak vakti Yemenli grubun kontrolündeki başkent Sana'yı hedef aldı.

Haberde, Suudi Arabistan savaş uçaklarının hangi noktaları hedef aldığına veya saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklar ise hava saldırılarında hedef alınan noktalar arasında Sana'nın Es-Sittin Mahallesi'nde Husiler tarafından askeri amaçlarla kullanılan bir yakıt deposunun da bulunduğunu iddia etti.