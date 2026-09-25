Suudi Arabistan’dan saldırılara karşı acil durum uyarısı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bir süre sonra, Cazan bölgesinde verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.