Suudi Arabistan’dan Trump’ın Gazze planına tepki: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşıyız

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Filistin halkının haklarını desteklediğini ifade etti.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Bin Ferhan, "Filistin halkının haklarına zarar verilmesini, ister yerleşim politikalarıyla ister toprak ilhakıyla ya da zorla göç ettirme girişimleriyle olsun, kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası garantiler oluşturulmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Gazze'nin yeniden inşası, halkının kendi topraklarında kalmasıyla birlikte gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.