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Giriş Tarihi: 14.7.2024

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kritik ziyaret
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son birkaç yıl içinde yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda her düzeyde temas ve ziyaretler yoğun şekilde seyrederken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme kapsamında Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulacak. Devam eden ateşkes müzakereleri, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ve İİT-AL Gazze Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetler ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, siyasi, ekonomik-ticari, askeri ve savunma sanayii gibi birçok alanda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi imkânları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilecek.
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Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kritik ziyaret
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