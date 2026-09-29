Suudi Arabistan'dan Yemen sınırındaki Necran bölgesi için acil durum uyarısı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin korunması adına acil durum protokollerine uymaları talep edildi.

Yetkili makamların uyarılarının dikkate alınması ve bunlara uyulmasının istendiği açıklamada, söz konusu tehlikenin türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra söz konusu bölge için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör