Suudi bakan, Türkiye’nin tecrübelerine dikkat çekti

Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bender bin İbrahim el-Harif, İstanbul'da 11-12 Kasım'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri kapsamında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini ve bu alandaki fırsatları değerlendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan el-Harif, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör