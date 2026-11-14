Suudi bakan, Türkiye'nin tecrübelerine dikkat çekti

Suudi bakan, Türkiye’nin tecrübelerine dikkat çekti
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Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bender bin İbrahim el-Harif, İstanbul'da 11-12 Kasım'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri kapsamında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini ve bu alandaki fırsatları değerlendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan el-Harif, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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