‘T-50i’ savaş uçakları kasımda Endonezya semalarında

Güney Kore merkezli Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından geliştirilen T-50i uçaklarının, öncü savaş uçağı eğitimi konusunda hizmet vereceği vurgulandı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Nyoman Suadnyana, iki T-50i savaş uçağının kasımda teslim alınacağını, kalan uçakların ise kademeli şekilde envantere gireceğini duyurdu.

RAFALE VE ÇİN YAPIMI JETLER DE GÜNDEMDE

Endonezya'nın ayrıca Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını sipariş ettiği, bu uçakların teslimatının ise Şubat-Mart 2026'da başlamasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Çin'in geliştirdiği "J-10C" tipi jetlerin alımının da gündemde bulunduğu ancak bu kararın henüz netleşmediği bildirildi.