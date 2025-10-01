‘T-50i’ savaş uçakları kasımda Endonezya semalarında

Endonezya Hava Kuvvetleri, Güney Kore’den sipariş ettiği “T-50i” tipi savaş uçaklarını teslim alacağını belirtti. İlk iki jetin kasım ayında Endonezya’ya ulaşacağı açıklandı.

AA

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Nyoman Suadnyana, iki T-50i savaş uçağının kasımda teslim alınacağını, kalan uçakların ise kademeli şekilde envantere gireceğini duyurdu.

EĞİTİM İÇİN KULLANILACAK

Güney Kore merkezli Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından geliştirilen T-50i uçaklarının, öncü savaş uçağı eğitimi konusunda hizmet vereceği vurgulandı.

RAFALE VE ÇİN YAPIMI JETLER DE GÜNDEMDE

Endonezya'nın ayrıca Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını sipariş ettiği, bu uçakların teslimatının ise Şubat-Mart 2026'da başlamasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Çin'in geliştirdiği "J-10C" tipi jetlerin alımının da gündemde bulunduğu ancak bu kararın henüz netleşmediği bildirildi.