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Giriş Tarihi: 14.11.2024

Taciz artınca özel vagon talebi geldi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki metro ve trenlerde taciz vakalarında artış meydana gelince Yeşiller Partisi, kadınlar için özel vagon talebinde bulundu

Fatih YILMAZ
Taciz artınca özel vagon talebi geldi
Almanya Berlin'de metro ve trenlerde bir yılda 132 cinsel taciz vakası yaşandı. Yeşiller Partisi, sadece kadınların binebileceği Tokyo'daki gibi özel vagon talebinde bulundu.



Yeşiller Partisi'nin Berlin Senatosu'ndaki ulaştırma politikaları sözcüsü Antje Kapek, geçtiğimiz yıl başkentteki metro ve trenlerde 132 cinsel saldırı vakası yaşanması üzerine yoğun olmayan saatlerde kadınlara özel vagon talebinde bulundu. Son on yılda toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı vakalarının yüzde 260 oranında arttığını açıklayan Kapek, "Diğer toplu taşıma araçları da dikkate alındığında 2023'te saldırı sayısı 391. Duraklara acil çağrı butonları yerleştirilmeli, kamera sistemi artırılmalı. Böylece Tokyo'daki gibi trenlerde kadınların güvenliği artırılacaktır" dedi.

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Taciz artınca özel vagon talebi geldi
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