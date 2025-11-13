Tacize karşı bluetooth yasağı

Japonya'da hükümet, taciz vakalarına karşı bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihazları kısıtlamaya gidiyor.

Ülkede 2021'de çıkan ve kişilerin konumunun GPS ile izinsiz şekilde takip edilmesini kısıtlayan taciz ve aile içi şiddet yasaları, bluetooth'lu cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek. Yasa, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek. Japonya Ulusal Polis Ajansı verilerine göre, son yıllarda tacizciler bu tür cihazları kendi akıllı telefonlarına bağlayarak kurbanlarını takip ediyor.Ülkede 2023'te 196, 2024'te ise 370 bu tür vakalar bildirildi. Cinsel taciz ve saldırı, Japonya'nın özellikle devasa toplu taşıma sisteminde büyük bir sorun.