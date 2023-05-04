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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Tahıl koridorunda ümit yine Ankara

Tahıl koridorunun yeniden uzatılması için Rusya’nın lojistik, sigorta ve liman hizmetleriyle ilgili talepleri görüşülecek. Süre 18 Mayıs’ta doluyor. BM, Türkiye formülünü gündeme getirdi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Tahıl koridorunda ümit yine Ankara
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aldığı inisiyatifle dünyada gıda krizini önleyen Türkiye, tahıl koridorunun işleyişinde aksaklığın giderilmesi için yeniden devreye girdi. Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları İstanbul'da bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantı yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın (bugün) bu toplantı yapılacak. Ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak. Aldığımız izlenim çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı" dedi. Rusya'nın lojistik, sigorta, ödemeler ve liman hizmetleriyle ilgili talepleri bu toplantıda değerlendirilecek.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ukrayna limanları üzerinden gübrenin hammaddesi amonyağın sevkiyatıyla ilgili bir tartışmanın devam ettiğini bildirdi. Kalın, "Esir mübadelesi, amonyak ve gübrenin sevkiyatıyla ilgili konuda bir çözüm olursa bu da anlaşmanın bir parçası olarak hayata geçirilecek" bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak gittiği ABD'deki programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres burada Çavuşoğlu'na Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya'nın tahıl ve gübre satışı için ödemelerde Türk bankalarının devreye girmesi önerisinde bulundu. Devlet bankalarının bu alandaki nihai teknik değerlendirmesi bekleniyor. Ankara, Türk bankalarına yönelik bir tehdit oluşmayacağı yönünde garanti verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

KORIDOR İKİ LİDERİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Dünya piyasalarında dolaşan tahılın yüzde 10'dan fazlası olan 20 milyon tonun üzerindeki miktarda tahılın Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle kurulan tahıl koridorundan geçmemiş olması halinde fiyatların yüzde 50-100 arasında artış göstereceği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santrali açılışı öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede konu gündeme gelmişti.

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Tahıl koridorunda ümit yine Ankara
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