Tahıl koridorunu açık tutma girişimi

Ukrayna savaşının ardından Türkiye'nin girişimiyle dünyayı kıtlık tehlikesinden kurtaran tahıl koridorunun devam etmesi için çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir" denildi.Birleşmiş Milletler (BM), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili istişarelerin sürdüğünü bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmasını umduklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatıldığı ve bu konuda tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.