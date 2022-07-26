Tahıl sevikatı tehlikede mi? Odessa bölgesine ikinci saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tahıl Tedarik Anlaşması'nın ardından Odessa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak" dedi. Zelenskiy'nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.