Tahiti’de büyük felaket: Heyelan 7 can aldı

Sosyal medya platformundaki hesabından felaketten etkilenen aileler için destek mesajı paylaşımında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron heyelanda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp kişilerin olduğunu belirterek, arama kurtarma ve güvenlik ekiplerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

KAYIPLAR İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'na bağlı Tahiti Adası'nda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yerel yetkililer, yeni heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.