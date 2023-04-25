Tahliyelerde parola öncelik güvenlik

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülkeden çıkmak isteyen Türk vatandaşları "öncelik güvenlik" parolasıyla mümkün olduğunca hızlı şekilde ülkeden tahliye ediliyor. Ülkeden çıkışlar için tüm alternatifler üzerinde detaylı çalışmalar yapıldı. Sudan'daki vatandaşların her birinin aynı bölgede/şehirde olmamasından hareketle bulundukları yerlere en yakın alanlardan en uygun güzergâhla tahliyeleri planlandı. 1490 Türk vatandaşının Sudan'dan karayolu ile ayrılarak Etiyopya (Addis Ababa) üzerinden Türkiye'ye gelmesi sağlanıyor. Port Sudan'dan da bir gemi ile Suudi Arabistan'a geçilip ardından uçakla Türkiye'ye sevk sağlanacak.Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği "Port Sudan'da bulunup da ülkemize dönmeyi arzu eden vatandaşlarımızın gemiyle Suudi Arabistan'a, ardından da uçakla ülkemize tahliye edilmesi için gerekli planlamalara başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Ülkeden çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının birkaç gün içinde Türkiye'de olması için çalışmalar son hızla devam ediyor. Taraflar arasındaki 72 saatlik ateşkes süresince tahliyelerin bir an önce sona ermesi planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun temposuna rağmen tahliye sürecini yakından takip ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölge ülkelerindeki dışişleri bakanları ile sık sık iletişime geçiyor. Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es- Sadık ile tahliye konularını görüşüyor.Pandemidöneminde 100 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile de 20 bin civarında vatandaşın tahliyesi yapıldı. Üçüncü ülke vatandaşlarını da riskli bölgelerden çıkarmayı başaran Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye ederken 13 ülkeden 110 kişiyi de geride bırakmadı. Sudan'daki tahliye operasyonu Türkiye'nin bu alanda bir marka haline geldiğini tekrar gözler önüne serdi.