Tahliyeleri imkansız! Ukrayna’nın yaşlılarını Washington Post yazdı: Ana vatanım evimle savaşıyor...

Rusya Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Son alınan bilgilere göre 2 milyondan fazka Ukraynalı yerinden edilmiş durumda. Geçici ateşkeslerle sivillerin güvenkli tahliyesi sağlanmaya çalışılıyor. Savaşın ilk başladığı zamandan bu yana bombardımanın hedefinde olmayan Odessa'daki sivillerin güvenli tahliyesi için bir avantajları vardı. Bölge hem liman kenti hem de Polonya'dan daha az mülteci trafiğine sahip olan Moldova ve Romanya sınırına yakın. Bu nedenle buradaki halk daha güvenli olarak tahliye oldu.
FİZİKSEL DURUMLARINDAN DOLAYI TAHLİYELERİ İMKANSIZ
Ancak, istese de Ukrayna'yı terk edemeyenler var. Washington Post, Ukrayna'nın Odessa kentinde kalan yaşılarından bahseden bir yazı kaleme aldı. Bu yaşlılar yıllardan beri aynı yerde yaşıyorlar. Hem yerlerini terk etmek istemiyorlar hem de istese de çoğu yaşlılıktan dolayı terk edemez.
"PATLAMALARI SANKİ BEDENİMDE HİSSEDİYORUM"
Odessa'da yaşayan Anna Churilyana, artık görme yeteneğine sahip değil. Ancak her akşam televizyonu açtığında duyduğu şeylerin dehşet verici olduğunu söylüyor. Churilyana bir zamanda güzel hatırladığı Kiev ve Harkov'un şimdi ne halde olduğunu düşünmenin korkutucu olduğu söyleyerek, "Patlamaların hepsi korkunç. Onları görmesem de her birini bedenimde hissedebiliyorum" dedi. Fiziksel olarak aşırı yorucu olan tahliye 90 yaşındaki Churilyana için imkansız.
"KARANLIK DÜNYASI DAHA DA KARANLIK"
Son 5 yıldır hastalıklarından dolayı evinden neredeyse hiç çıkamayan Churilyana, kendisiyle birlikte yaşanan yeğeninden patlama ihtimaline karşı camlarının üzerini örtmesini istemiş. The Post bunu anlatırken şöyle dedi: Karanlık dünyası artık daha da karanlık.
"ANA VATANIMLA EVİM SAVAŞIYOR"
Churilyana'nın hayatında üzücü bir detay da var. Rusya'nın Ural Dağları'nda doğan Churilyana, bütün kardeşlerini bırakarak Ukrayna'ya yerleşti. Babası ve kardeşi de askermiş. Şimdi anavatanı olan Rusya,, yani babasının ve erkek kardeşinin uğruna savaştığı ülke, şimdiki ev sahibi ülkesine karşı savaş veriyor.
ODESSA ONLARIN TÜM HAYATI
68 yaşındaki Oleksandr Zayarny de kenti terk etmeyenlerden. Annesi ve büyükannesinin de buradan doğduğunu söyleyen Zayarny, "Babam İkinci Dünya Savaşı'ndan öldü. Karım öldü. Şu an yalnızım ve gidecek hiçbir yerim yok" dedi. Zayarny, geçtiğimiz yıllarda bir kiliseyi boyarken düştüğü için neredeyse hiç yürüyemiyor.
EŞİNİN DURUMU CİDDİ
75 yaşındaki Evgeny Petrov için ise tahliye oldukça pahalı. Tavan arasında özel deri ürünler üreten Petrov'un karısı da tahliyenin önüne geçen durumlardan. Petrov'un eşi neredeyse felçli ve yıllardır yürüyemiyor. Petrov, "Kimsenin başka bir yerde bize ihtiyacı yok. Neyse ki bize yardım eden gönüllüler var. Bir yere gitsek ne olacak? Açlıktan öleceğiz ya da kalabalık ortamlarda yaşayacağız" sözlerine yer verdi.
GÖNÜLLÜLER YARDIM EDİYOR
Bölgede bulunan iki gönüllü Churilyana da dahil olmak üzere, kentteki zor durumda kalan yaşlılara yardım götürüyor. Konuyla ilgili konuşan bir gönüllü, "Yaşlıların neler hissettiklerine odaklanalım. Ellerinden bir şey gelmiyor. Belki biraz yardımla en azından onları rahatlatabiliriz" sözlerine yer verdi.
KENTLERİNİ TERK ETMEYİ REDDEDİYORLAR
Bazı sakinler ise aile üyelerinden gelen çağrılara rağmen evlerini terk etmemek konusunda ısrarcı. Gazete, Odessa'nın anaerkil sevgiyle anıldığını ve 'Odessa Anne' ismini aldığı; herkesin çok anaç ve şehrini seven insanlar olduğunu da vurguladı. Özetle Odessa, içindeki sakinlerinin terk etmeyi sevmediği bir yer.