Tahliyeleri imkansız! Ukrayna’nın yaşlılarını Washington Post yazdı: Ana vatanım evimle savaşıyor...

Rusya Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Son alınan bilgilere göre 2 milyondan fazka Ukraynalı yerinden edilmiş durumda. Geçici ateşkeslerle sivillerin güvenkli tahliyesi sağlanmaya çalışılıyor. Savaşın ilk başladığı zamandan bu yana bombardımanın hedefinde olmayan Odessa'daki sivillerin güvenli tahliyesi için bir avantajları vardı. Bölge hem liman kenti hem de Polonya'dan daha az mülteci trafiğine sahip olan Moldova ve Romanya sınırına yakın. Bu nedenle buradaki halk daha güvenli olarak tahliye oldu.

FİZİKSEL DURUMLARINDAN DOLAYI TAHLİYELERİ İMKANSIZ

Ancak, istese de Ukrayna'yı terk edemeyenler var. Washington Post, Ukrayna'nın Odessa kentinde kalan yaşılarından bahseden bir yazı kaleme aldı. Bu yaşlılar yıllardan beri aynı yerde yaşıyorlar. Hem yerlerini terk etmek istemiyorlar hem de istese de çoğu yaşlılıktan dolayı terk edemez.