Tahran: Büyük İsrail hayali uluslararası barış için tehdit

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Büyük İsrail" yanılsamasının tüm dünyayı tehdit eden varoluşsal bir tehlike olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesinde "Büyük İsrail hayali, uluslararası barış için varoluşsal bir tehdittir" başlıklı bir makale kaleme alan Erakçi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısının, İslam ülkeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ötesine geçtiğini ve Suriye'yi parçalama amacı güttüğünü belirten Erakçi, Netanyahu hükümetinin "doymak bilmez yayılmacı politikalarının" sadece Filistin için değil, tüm İslam coğrafyası için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.