Tahran Devrim Mahkemesi: Casuslukla suçlanan 2 Fransız hapis cezasına mahkum edildi
İran’da casusluk suçlamasıyla yargılanan iki Fransa vatandaşı, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 31 ve 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, sanıklar “Fransa lehine casusluk yapmak”, “ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplantı düzenlemek” ve “İsrail istihbaratıyla işbirliği yapmak” suçlamalarından mahkum edildi.
Verilen karar hakkında temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Fransız televizyonu France 24'e göre, Fransa hükümetinin defalarca serbest bırakılmalarını talep ettiği Cecile Kohler ve Jacques Paris, Mayıs 2022'den bu yana Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuluyor.