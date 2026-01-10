Tahran hava sahası kapatıldı
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayıldı. Tahran Savcısı Ali Salihi, özellikle başkentte sokakların güvensiz olduğuna vurgu yaparak "Düşmanın paralı unsurları, gösterilere katılanları öldürüyor.
Dışarı çıkmayın" dedi. Salihi, Tahran'daki olayların büyük tahribata yol açtığını kaydetti. Ülkede internet neredeyse tamamen kapatıldı. Türk Hava Yolları dahil çok sayıda firma ülkeye uçuşlarını iptal etti. Tahran hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.