Tahran-Riyad hattında kritik temas! Bölgesel konular ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan "bölgede gerilimin düşürülmesini" ele aldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) kaynaklı bilgilere göre iki bakan, bölgede gerilimin tırmanmasının barış ve istikrar açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ORTAK SORUMLULUK VURGUSU

Taraflar, bölgenin istikrarı ve güvenliğinin korunması için bölge ülkelerinin ortak sorumluluğuna ve işbirliğine vurgu yaptı.