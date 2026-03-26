Tahran sokaklarında korkudan eser yok

İsrail istihbarat birimi Mossad'ın dini lider Hamaney'in öldürülmesinden sonra karışacağını ve iç savaşın başlayacağını beklediği İran sokaklarında savaşın tüm yıkımına rağmen günlük hayat devam ettiriliyor.

İranlılar saldırılara karşı yönetimlerinin yanında yer alırken, hiçbir korku sergilemeden sık sık da büyük meydanlarda toplanarak İsrail ve ABD'ye meydan okuyor. Uluslararası ajansların dün geçtiği görüntülerde ise başkent Tahran parklarında günlük sporlarını yapan İranlılar objektiflere yansıdı.